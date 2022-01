NTS-aksjonærer vil kjøpe hele selskapet

Et selskap eiet av aksjonærer i NTS, som til sammen representerer mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet, har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS, opplyses det i en børsmelding.

Budet vil være på 105 kroner pr. aksje.

Ifølge meldingen verdsetter budet selskapets egenkapital til 13,2 milliarder kroner, og representerer en premie på 13 prosent mot sluttkursen for NTS-aksjen fredag 14. januar.

Aksjonærene utgjøres av blant andre Terboli Invest AS (tidligere Vite Invest AS før navneskifte), som er nærstående av NTS-styremedlem Vibecke Bondø, Nils Williksen AS, som er nærstående av styremedlem Nils Martin Williksen, og Rodo Invest AS, som er nærstående av NTS-styrmedlem Roald Dolmen.

I tillegg deltar også Haspro AS, Vikna Invest AS, Andvari AS, Bergpro AS, Dolmen Invest AS, E.R. Dolmen Invest AS, Guntvedt Holding AS, Hans Martin Storø, Leif-Oskar Olsvik, Linn-Karin Olsvik, Torbjørn Olsvik, H.G. Dolmen Invest AS og Emilsen Fisk AS.