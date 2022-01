NTS-aksjonærer engasjerer finansielle rådgivere

For noen dager siden ble det kjent at et selskap eiet av aksjonærer i NTS, som til sammen representerer mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet, har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS, opplyses det i en børsmelding.

Budet vil være på 105 kroner pr. aksje.

I en melding fra NTS fremgår det at styret i den forbindelse har engasjert Danske Bank, Norwegian Branch og DNB Markets som finansielle rådgivere for å bistå den uavhengige delen av styret.