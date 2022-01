Forslaget om å kaste ut storeier Helge Gåsø fra styret ble nedstemt til tross for at de hevdet flertall tidligere i uken. lokalavisen Ytringen opplyser dermed at Gründeren Helgø Gåsø og sønnen Anders beholder sine plasser i styret, hvor de til sammen eier 37 prosent av aksjene.

https://ytringen.no/nyheter/styret-i-nts-blir-sittende/19.8205)

Aksjonærgruppen som prøvde å få Gåsø ut av styret sier motivet bak forslaget har vært å "forbedre eierstyringen og selskapsledelsen" . Gruppen skrev nylig i en pressemelding at "rasjonalet for budet er å søke å beskytte og videreutvikle aksjeverdier i NTS ved å videreføre sondering av alternativer for selskapets aksjonærer, herunder å selge aksjene".

Aksjonærgruppen har varslet et bud på 13,2 milliarder kroner, noe som har ført til spekulasjon i hvorvidt selskapets aksjer i Norway Royal Salmon kommer til å bli solgt til andre konkurrenter. Dette har ført til at NRS aksjen faller.

Nytt styremedlem i NTS

NTS opplyser senere på dagen at Grete Rekkebo Brovoll ønsket å tre ut av styret, kandidatene var dermed Hans Martin Storø og Nils Andre Wiliksen. Med 62,1 millioner stemmer mot 61,9 millioner stemmer ble Hans Martin Storø utvalgt til nytt styremedlem.