Mowi vil kjøpe NTS

Mowi ASA har til hensikt å lansere et frivillig tilbud på alle aksjene i NTS ASA på 110 kroner pr. aksje, 50 prosent i form av kontantvederlag og 50 prosent i Mowi-aksjer.

Tilbudet innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i NTS på ca. 13,8 milliarder kroner.

– NTS sin geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon passer svært godt med Mowis nåværende virksomhet og strategi. Sammen kan vi bevare og skape nye arbeidsplasser og videreutvikle kompetanseklynger langs kysten til det beste for lokalsamfunnene, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i en kommentar.

I et lite intervju med TDN Direkt opplyser Vindheim at Mowi ble «invitert inn» av et flertall av aksjonærene i NTS for å komme med et tilbud på hele selskapet.

– Vi har fått en henvendelse. Blant annet fra aksjonærgruppen som har vært omtalt i media i det siste, sier han.

18,3 prosent premie

Tilbudskursen på 110 kroner representerer en premie på 18,3 prosent over sluttkursen for aksjene 14. januar 2022 på 93 kroner, og en premie på 23,9 prosent over gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs i løpet av de siste 30 handelsdagene til og med 14. januar på 88,80 kroner.

Tilbudet vil være betinget av flere vilkår, samtidig som at Mowi forbeholder seg retten til ikke å lansere tilbudet om det skulle bli klart at noen av disse vilkårene ikke kommer til å bli oppfylt, eller av andre årsaker.

Vilkårene er blant annet at

aksjonærer som representerer mer enn 50 prosent av aksjene og stemmene i NTS, fullt utvannet, aksepterer tilbudet.

at det ikke har inntruffet andre vesentlig negative forhold i NTS Gruppen.

ingen domstol/annen myndighet med relevant kompetanse/annen tredjepart skal ha tatt, eller varslet, rettslige skritt, relevante for tilbudet.

Hele meldingen her.