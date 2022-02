Sparebank 1 Markets: To favoritter i fersk sektorrapport

Sparebank 1 Markets er tirsdag ute med fersk sektorrapport, og trekker frem sjømatselskapene Lerøy Seafood og Grieg Seafood som favoritter.

«I løpet av de siste månedene har vi blitt enda mer sikre på at det vil være lav vekst i det globale tilbudet av laks i årene som kommer. Vi anslår en global tilbudsvekst på 1,7 prosent i 2022E, med risikoen fortsatt trolig på nedsiden», skriver Knut-Ivar Bakken i oppdateringen.

Meglerhuset anslår en laksepris på 63,5 kroner pr. kilo i både 2022E og 2023E, opp fra 57,4 kroner pr. kilo i 2021.

Kjøp på samtlige

Bakken gjentar meglerhusets positive syn på sjømatsektoren, og analytikeren har en kjøpsanbefaling på alle selskaper under dekning.

«Som et resultat av vårt positive syn på lakseprisen, ser vi det høyeste oppsidepotensialet hos lakseoppdrettere som tradisjonelt har rapportert de høyeste driftskostnadene», skriver analytikeren.



Kursmålet på Lerøy Seafood er uendret på 105 kroner pr. aksje, mens kursmålet på Grieg Seafood høynes til 130 kroner pr. aksje, fra 125 kroner.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 660 kroner pr. aksje for Salmar, og 700 kroner pr. aksje for Bakkafrost.