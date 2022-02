NTS-opprørerne kaller inn til ny ekstraordinær generalforsamling

NTS innkaller til ekstraordinær generalforsamling 18. februar, fremgår det av en børsmelding fra selskapet fredag.

Det er aksjonærene Nils Williksen AS, Terboli Invest AS og Rodo Invest AS har, som varslet, fremmet krav om valg av styre nok en gang.

Selskapet holdt seneste ekstraordinær generalforsamling 21. januar, da den samme aksjonærgruppen ønsket Helge Gåsø ut av styret, det lyktes imidlertid ikke.

Før forslaget fremmes vil aksjonærgruppen konferere selskapets valgkomité og større aksjonærer bli konferert, fremgår det av innkallelsen. Forslaget legges frem senest én uke før generalforsamlingen holdes. Av den samme innkallelsen fremgår det at Gåsø Nøringsutivkling AS fremmer krav om valg av valgkomité.