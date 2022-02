– Vi tror lakseprisene stiger noe

Eksportører og oppdrettere tror lakseprisene går noe opp for neste uke, skriver IntraFish fredag etter sin ukentlige ringerunde.

To av eksportørene IntraFish har snakket med forteller at de ikke har konkrete priser å meddele, og at man ikke helt har landet noen salg eller kjøp ennå.

– Ingenting er satt i stein ennå, men vi tror prisene stiger noe. Hvor mye er vanskelig å si noe om, sier en eksportør.

En annen eksportør forteller også at det kan se ut til at lakseprisene stiger noe denne uken.

– Det er mindre volum som skal ut, og mange slakterier har meldt om at de har utfordringer knyttet til korona, at det er mindre fisk tilgjengelig, og at dårlig vær skaper utfordringer. Da er det naturlig at prisene går noe opp, sier eksportøren.

En annen eksportør melder om noen av de samme utfordringene.

– Vi er avventende, det er mange usikkerhetsmomenter, sier vedkommende.

Eksportørene IntraFish har snakket med melder om en mulig prisoppgang der lakseprisene for de ulike størrelsene snuser på 70 kr/kg. En oppdretter melder derimot om mulige priser som går over 70 kr/kg.

– Det ser ut til at alle hovedstørrelsene kan komme over 70 kroner, men her kan det svinge fort.

IntraFish får meldinger om følgende priser for fisk med levering i neste uke:

3–4 kg – 68 – 71 kr/kg

4–5 kg – 69 – 72 kr/kg

5–6 kg – 70 – 74 kr/kg

6+ kg – 75 – 80 kr/kg

TDN Direkt