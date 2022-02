Witzøe har ansatt ny finansdirektør i SalMar

Gunnar Nielsen (44) er ansatt som finansdirektør i SalMar med virkning fra 1. april 2022. I en melding fra selskapet fremgår det at Nielsen har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, bank, industri og revisjonsbransjen. I tillegg har Nielsen erfaring med styrearbeid, økonomistyring, rapportering og finansiell kommunikasjon i børsnoterte selskap.

Han var blant annet finansdirektør i Bakkafrost i perioden 2014 til 2019.

Nielsen er utdannet Master of Science in Business Economics and Auditing fra Copenhagen Business School.

– Hans erfaring fra oppdrettsbransjen kombinert med hans internasjonale erfaring og kjennskap til kystkultur er kvaliteter som passer svært godt til SalMars klare vekstambisjoner, sier SalMar-sjef Gustav Witzøe i en melding.

Nåværende finansdirektør i SalMar, Trine Sæther Romuld, går over i ny stilling som finansdirektør i SalMar Aker Ocean.