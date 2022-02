I januar eksporterte Norge sjømat for 10,3 milliarder kroner. Det er en økning på 2,1 milliarder, eller 26 prosent, sammenlignet med januar i fjor, og den sterkeste januarmåneden noensinne for norsk sjømat. Det viste ferske tall fra Norges sjømatråd.

– Årets januar ga tidenes høyeste eksportverdi, og dermed fortsetter den sterke trenden fra 2021. Til tross for utfordringer med coronapandemien, økte prisene for mange av våre produkter. Det var også januarrekord i verdi og volum for laks, sier Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd.

SERVERER IGJEN GODE NYHETER: Renate Larsen, adm. direktør i Norges Sjømatråd. Foto: Eivind Yggeseth

Imidlertid falt det totale volumet av eksportert sjømat med 17 prosent, sammenlignet med januar i fjor, men nettopp høye priser var årsaken til januarrekorden for eksportverdien.

Den oppnådde eksportprisen for sjømat bikket for første gang 50 kroner pr. kilo, og endte på 51,62 kroner i januar. Den nest høyeste prisen som er målt var 48,14 kroner pr. kilo i desember i fjor.



Rekord for laksen

Laks var motoren i sjømateksporten i januar og sto for 70 prosent av den totale verdien. Det ble eksportert 96.500 tonn laks til en verdi av 7,2 milliarder kroner i årets første måned.

Mens volumet økte med knappe 2 prosent, ga høye laksepriser et kjempeløft på 41 prosent i eksportverdi, opp 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med januar i fjor.

Hoppet i verdi har kommet etter høyere etterspørsel fra flere områder. Lakseeksporten til USA har økt med 49 prosent i verdi, til Asia med 86 prosent, mens til EU – som er største marked for norsk laks – økte eksportverdien med 27 prosent i måneden.

Nytt i januar er at Frankrike seiler opp som det største markedet for norsk laks for første gang siden 2017, etter å ha ligget på andreplass lenge.

Nettopp høye laksepriser gjør at Polen har mistet førsteplassen, da økte råvarepriser gjør det mindre attraktivt å bearbeide laksen for videre eksport.