Oppdrettsselskapet Salmon Evolution endte fjerde kvartal med et driftsresultat på minus 12,4 millioner kroner.

Hele fjoråret endte med et nettotap på 33,3 millioner koner, etter å ha sikret driftsinntekter på 12,3 millioner kroner eter oppkjøpet av Kraft Laks og salg av smolt til tredjeparter. Selskapet endte 2021 med et driftsresultat på minus 37 millioner kroner.

Som et høydepunkt trekker Salmon Evolution frem at alt er i rute til at de kan kan sette ut sin første smolt i mars.