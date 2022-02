Lakseprisene stiger kraftig

- Det er en kraftig oppgang på grunn av enda lavere slaktevolum enn denne uken, sier en eksportør til IntraFish.

Med laksepriser på opp mot 100 kroner kiloen for den største fisken, er det nær toppnivåer for perioden med industrialisert lakseoppdrett.

Markedsaktører melder fredag ettermiddag om en prisoppgang på laks med levering i neste uke på nær 10 kroner per kilo fra denne uken, med et prisnivå på 85-94 kroner per kilo for de vanlige slaktestørrelsene.

- Husk at det er lavere volumer enn vanlig, og det er mye som ennå ikke er bekreftet ennå. Men at nivået er høyt, er hevet over enhver tvil, sier en annen eksportør til IntraFish.

- Det er helt ville priser, legger han til.

Andre aktører viser til at et høyt innslag fisk med vintersår bidrar til oppgangen.

- Vi høyrer om enkelte steder hvor inntil halvparten av fisken har vintersår, sier en eksportør.

En annen eksportør melder at små endringer i utbudet nå gir store utslag i prisene.

- Det virker som at det er lite som skal til for å flytte markedet. Noen få lastebillass for lite fisk kan føre til kraftig prisoppgang, og motsatt, sier han til IntraFish.

En oppdretter er godt fornøyd med de høye prisene.

- Det er helt ekstremt. Vi er på 90-tallet, og prisene er nesten uforståelige høye, sier han.

IntraFish får opplyst følgende priser fredag i 13-13:30-tiden. Prisene er levert anlegg (FOB oppdretter):



• 3-4 kg - 85 - 91 kr/kg (de fleste melder om priser i den øverste delen av intervallet)

• 4-5 kg - 86 - 93 kr/kg (de fleste melder om priser i den øverste delen av intervallet)

• 5-6 kg - 87-94 kr/kg - opp mot 100 kr/kg for flyfisk (de fleste melder om priser i den øverste delen av intervallet)

• 6kg + - 90 - 105 kr/kg (flypakket fisk til Kina helt opp mot 110 kr/kg levert i kasse til OSL)

TDN Direkt