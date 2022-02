Frykter 2.000 tonn fisk går tapt etter «alvorlige problemer»

Arctic Fish Holding, det Euronext Growth-noterte islandske datterselskapet til Norway Royal Salmon (NRS), har opplevd alvorlige biologiske problemer ved to av sine lokaliteter i Dýrafjörður på Island, opplyses det i separate meldinger fra selskapene.

Det totale dødelighetsomfanget estimeres til mellom 1.500 og 2.000 tonn stor fisk som var klar for markedet – men omfanget er stadig til vurdering.

Hovedårsaken er svekket fiskehelse, som ifølge selskapene kan være forårsaket av stress på grunn av håndtering. Begrenset slaktekapasitet trekkes også frem som en medvirkende årsak til dødeligheten.

«Alle mulige tiltak gjøres for å håndtere dette effektivt, som også inkluderer å forsere slaktingen for disse to lokalitetene i løpet av de kommende ukene», heter det.

De biologiske utfordringene på Island ventes å få innvirkning på de finansielle resultatene i inneværende kvartal samt slakteestimatene for hele 2022.

Selskapene vil komme med flere detaljer om hendelsen ved fremleggelsen av fjerdekvartalstall 23. februar. Arctic Fish, NRS og NTS skal alle etter planen presentere tall den dagen. Havbrukskonsernet NTS er største aksjonær i NRS.