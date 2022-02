– Må tilbake til 2016 for å finne samme laksepriser

Det er duket for sjømatuke på børsen når lakseoppdretterne denne uken skal legge frem tall. Det begynner å bli lenge siden vi så slike høye priser, ifølge Martin Brennmoen, sjømatjournalist i Finansavisen.

– Problemet er at om du tar ut fisk på lavere vekt enn optimalt vil det kunne føre til at man forskyver problemer og får en forverret markedsbalanse, forklarer han-

Ifølge Brennmoen vil økt slakting bidra til å holde prisene høye, eller drive dem høyere, fordi det metter markedet nå, men det vil gjøre at det mangler biomasse senere. Fisken tas ut før den er nådd optimal vekt. Det er kanskje positivt for lakseprisen i det korte bildet, men kan skape en ond sirkel for tilbud og etterspørsel utover i året når laksen tas ut før den egentlig er i optimal slaktevekt.