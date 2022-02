En halvtime før handelsslutt på Oslo Børs kom det meldinger fra lakseselskapene SalMar, NTS, Frøy og Arctic Fish Holding at handelen pauses i påvente av en melding, som viste seg å være at SalMar legger frem et bud på alle de utestående aksjene i NTS.

NTS Morselskap som produserer og selger laks i Norge, selskapet tilbyr også maritim transport.

Opererer innenfor oppdrett, shipping, godstransport og andre tjenester, men primært lakseoppdrett.

En aksjonærgruppe forsøkte i januar å kaste Helge og Anders Gåsø ut av styret. Det gikk ikke, da gruppen mistet majoriteten etter at Hans Martin Storø trakk seg ut. Gruppen ville by 105 kroner pr. aksje.

John Fredriksens Mowi la frem et bud på 110 kroner pr. aksje noen dager etter.

SalMar la 14. februar frem et bud på 120 kroner pr. aksje.

I budet prises NTS til 15,1 milliarder kroner, det høyeste budet som har kommet hittil, der Mowis tidligere bud priset selskapet til 13,8 milliarder.

Ifølge meldingen går det frivillige budet ut på en kombinasjon av 24 kroner i kontanter pr. aksje pluss 0,143241 aksjer i SalMar, i forholdet 20 prosent kontanter og 80 prosent aksjer.

Det tilsvarer 120 kroner pr. aksje, mot de 110 kronene som Mowi foreslo, og de 105 som aksjonærgjengen med tilknytning til Rørvik la frem.

Som følge av budet fra SalMar på 120 kroner, melder Mowi at selskapet trekker budet på NTS.



Etter meldingen hoppet NTS-aksjen umiddelbart om lag 5 prosent, og ble handlet til 120,50 kroner aksjen, som er like over budet.

SalMar skal ha fått forhåndsaksepter på 23,6 prosent av aksjene, i tillegg til at det støttes av 26,5 prosent av aksjonærene opplyses det. SalMar har dermed sikret seg støtte fra 50,1 prosent av aksjonærene. Dette er den samme aksjonærgruppen som la frem budet på 105 kroner pr. aksje tidligere i januar.

Det opplyses også at akseptene som er gitt for 23,6 prosent av aksjene er ugjenkallelige. Budet krever aksept på minst 50 prosent for å bli godkjent, og tilbudsperioden er på to uker, med mulighet for forlengelse.

En god match

– Sammenslåingen vil tilrettelegge for enda bedre kapasitetsutnyttelse på den kombinerte MTB- og lokalitetsporteføljen, og implementere beste praksis på drift, som i sum ventes å gi enda bedre biologiske resultater og lavere produksjonskostnader, sier finansdirektør Trine Sæther Romuld i SalMar til Finansavisen.

SalMar har tidligere meldt interesse for oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon som selskapet la inn bud på i fjor høst, men gikk tapene ut av kampen til fordel for NTS. Dagens bud innebærer også at selskapet vil kjøpe NTS' eierandel i brønnbåtrederiet Frøy.

– Hvordan passer Frøy inn i SalMar?



– Det er ting vi vil komme nærmere inn på senere. Nå er dette veldig ferskt, og vi har akkurat fått sendt ut børsmeldingen, og vi kommer til å kommentere mer rundt transaksjonen i forbindelse med kvartalsrapporten, sier hun.

Det har ikke lykkes Finansavisen å komme i kontakt med verken Gustav Witzøe eller Helge Gåsø.