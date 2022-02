Naturvernforbundet vil stoppe storskala landbasert fiskeoppdrett

– Man har laget et paragrafmonster som nå leverer veldig negative miljøresultater, og drar oppdrettsnæringen inn i en teknologimessig blindgate, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet til IntraFish.

Gulowsen er redd de økonomiske insentivene til landbasert oppdrettsteknologi går på bekostning av andre teknologiske løsninger for næringen, som han mener skader naturen. I brevet ber Naturvernforbundet om at total tillatt biomasse vurderes priset, for å reflektere natur- og miljøkostnader og tap av friluftsområder.

Administrerende direktør Ingar Valvik i Viking Aqua mener arealet er en ressurs på lik linje med andre innsatsfaktorer og at man kan diskutere om det er riktig priset.

– Men å gå til det skrittet å begynne å prise tilgangen til å produsere laks på land, isolert sett, vil kunne begrense en innovativ næring som prøver å bøte på en del av de miljøutfordringene som ligger foran oss, mener han.

NTB