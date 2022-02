Kveiteoppdretter snudde til millionunderskudd

Nordic Halibut fikk et driftsresultat på minus 7,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot 5,1 millioner kroner i pluss i samme periode foregående år, fremgår det av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Selskapet hadde et resultat før skatt på minus 9,4 millioner kroner, mot 5,7 millioner i pluss for et år siden. Driftsinntektene var på 31,0 millioner kroner, opp fra 12,1 millioner.

Slaktevolum for kvartalet var 220,4 tonn, og for 2022 guider selskapet et volum på 600 tonn.

(TDN Direkt)