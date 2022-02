Utbyttefest i Mowi

Onsdag morgen slapp oppdrettsgiganten Mowi fjerdekvartalsrapport, hvor det kommer frem at styret i Mowi har besluttet å betale et kvartalsutbytte på 1,40 kroner pr. aksje. Det består av 1,00 krone i ordinært utbytte, og 0,40 i ekstraordinært utbytte. På forhånd hadde analytikerne ventet et utbytte på 1,03 kroner pr. aksje, ifølge Infront-konsensus.

Det ekstraordinære utbytte begrunnes i sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.

Mowi har på forhånd delt både operasjonelt driftsresultat og slaktevolum for fjerde kvartal gjennom en handelsoppdatering i midten av januar. Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 146 millioner euro i kvartalet, mot 49 millioner euro i samme periode året før.

Selskapet skriver at den positive utviklingen i etterspørselen etter laks fortsatte i fjerde kvartal, med betydelige høyere priser enn året før, en viktig driver bak at driftsresultatet tredoblet seg fra fjerde kvartal 2020.



Operasjonelle driftsinntekter endte på 1.150 millioner euro i kvartalet, mot 1.008 millioner i fjerde kvartal 2020. Resultat etter skatt ble 128 millioner euro i fjerde kvartal, mot 48 millioner euro i samme kvartal året før.

Positiv prisutvikling

Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 115.040 tonn var høyere enn prognosen på 104 000 tonn. Dette skyldes i all hovedsak god tilvekst i Norge, heter det fra selskapets side.

Mowi ser fortsatt et slaktevolum på 460.000 tonn i 2022, og guider nå med et slaktevolum på 98.000 tonn i første kvartal.

– Den sterke etterspørselen etter videreforedlede produkter har vært imponerende under pandemien, og nivåene fortsetter å være høye. Prisutviklingen for laks fremover ser positiv ut med forventninger om ingen tilbudsvekst i år. Mowi er godt posisjonert for å ta del i dette med sin integrerte verdikjede og lave kontraktsandel, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i forbindelse med kvartalsrapporten.

Selskapet opplyser at det produserte mer videreforedlede produkter enn noen gang i 2021, og at utviklingen i dagligvaremarkedet fortsetter å være sterk.