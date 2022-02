Sikrer majoritetsandel i NTS

SalMar opplyser i en melding onsdag at det har mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter fra ytterligere 26,5 prosent av aksjonærene i NTS. Det betyr at SalMar har sikret seg forhåndsaksepter for 50,1 prosent av aksjene i selskapet, og dermed tilfredsstiller betingelsen for å gjennomføre oppkjøpet.

Det er selskapene Nils Williksen AS, TerBoLi Invest AS og Rodo Invest AS som nå har gitt forhåndsaksepter til SalMar.

«SalMar kom med ei meget god industriell løysing, også lokalt i Rørvik og Namdalen, så dette trur vi blir bra for alle parter. Og med en stor andel aksjer blir vi jo også med på utviklinga videre», sier styremedlem Nils Williksen i NTS.

15,1 milliarder

En halvtime før handelsslutt på Oslo Børs mandag kom det meldinger fra lakseselskapene SalMar, NTS, Frøy og Arctic Fish Holding at handelen pauses i påvente av en melding, som viste seg å være at SalMar legger frem et bud på alle de utestående aksjene i NTS.

I budet prises NTS til 15,1 milliarder kroner, det høyeste budet som har kommet hittil, der Mowis tidligere bud priset selskapet til 13,8 milliarder.

Det tilsvarer 120 kroner pr. aksje, mot de 110 kronene som Mowi foreslo, og de 105 som aksjonærgjengen med tilknytning til Rørvik la frem.



I meldingen mandag kom det frem at SalMar hadde sikret ugjenkallelige forhåndsaksepter fra 23,6 prosent av aksjonærene.

Terje Bondø, på vegne av TerBoLi Invest AS uttaler følgende: «Vi fant ei løysing som traff godt på det industrielle og som også ga en fair verdi.»

«SalMar har jo en fantastisk historikk på lokal utvikling, drift og lønnsomhet, så vi føler oss trygge på at de vil være en god partner til å forvalte dette videre på en god måte. Vi ønsker fortsatt 'liv på leia og lys i husan», sier han.

Ute av kampen

Mowi kom på banen etter at aksjonærgruppen fra Rørvik la inn bud på 105 kroner pr. aksje. Oppdrettsgiganten hevet budet til 110 kroner, men trakk seg ut etter at SalMar meldte sin interesse.

Onsdag uttalte Mowi-sjef Ivan Vindheim til Finansavisen at de fortsatt var interessert i NTS, og ville se på selskapet dersom forholdene lå til rette for det.

– Vi trakk intensjonen vår fordi forutsetningene ble endret. En av forutsetningen som måtte være tilstede var at vi måtte ha bestemmende innflytelse. Vi er en industriell aktør, og da må vi ha mer enn 50 prosent av aksjene for å kunne stå ved roret.

– Når det er sagt, skulle forutsetningene endre seg så vil vi se på NTS på nytt, sier Vindheim

NTS-aksjen har handlet rundt budet fra SalMar på 120 kroner siden mandag, men faller kort tid etter meldingen fra SalMar, og er ned 2,1 prosent til 117,5 kroner onsdag ettermiddag.

SalMar-aksjen på den andre siden er opp 2,6 prosent til 678,2 kroner.