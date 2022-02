SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Austevoll Seafood fikk i fjerde kvartal et driftsresultat før biomassejusteringer på 903 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 464 millioner i fjerde kvartal 2020. Også Lerøy Seafood, der Austevoll er største eier, har rapportert om dobling torsdag.

«Den sterke veksten i inntjening kommer som en følge av god aktivitet i kvartalet, sterk etterspørsel etter sjømat, og bedre prisoppnåelse for konsernets produkter sammenlignet med samme kvartal i 2020», heter det i rapporten torsdag.

Styret i Austevoll Seafood har besluttet å foreslå et utbytte for 2021 på 4,50 kroner pr. aksje, én krone mer enn for 2020.



Positive justeringer denne gang

Inntektene økte til 7.028 millioner kroner, fra 5.746 millioner for ett år siden. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 1.307 millioner kroner, mot 859 millioner i fjerde kvartal 2020.

Verdijusteringene knyttet til biologiske eiendeler var positive i fjerde kvartal 2021, og utgjorde 246 millioner kroner. I fjerde kvartal 2020 var de imidlertid negative på hele 704 millioner, og Austevoll Seafood tapte da 160,3 millioner før skatt.

Resultatet før skatt ble på 1.154,3 millioner kroner, mot et underskudd på 160,3 millioner i fjerde kvartal 2020.

Selskapet viser til at etterspørselen etter sjømat kom tilbake mot historisk høye nivåer i andre halvdel av fjoråret. Samtidig presiserer styret at usikkerheten knyttet til vurdering av utviklingen videre fortsatt er større enn normalt.

Det pekes også på stigende priser for viktige innsatsfaktorer, og at dette vil påvirke Austevolls kostnadsutvikling i 2022.