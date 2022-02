Lerøy doblet driftsresultatet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Lerøy Seafood Group leverte et operasjonelt driftsresultat på 902 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 441 millioner kroner i samme periode året før. På forhånd ventet analytikerne at driftsresultatet ville komme inn på 919 millioner kroner ifølge Infront-konsensus.

«Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, og bedring i underliggende driftsforhold er viktige forklaringsvariabler til at inntjening i alle segment er vesentlig løftet fra tilsvarende periode i fjor», skriver selskapet i rapporten.

Omsetningen i kvartalet var 6.519 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 26 prosent fra fjerde kvartal 2020.

Videre fremgår det av rapporten at styret vil foreslå et utbytte på 2,5 kroner pr. aksje for 2022, en økning fra 2,0 kroner i 2021.

Resultatet før skatt og verdijusteringer var 830 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 473 millioner kroner i samme periode året før.

Videre kommuniserer selskapet at det venter et slaktevolum på 208.000 tonn i 2022, en liten oppjustering fra 207.000 tonn som selskapet kommuniserte i tredjekvartalsrapporten.

Optimistisk

«Etterspørselen etter sjømat er svært sterk og gir grobunn for optimisme om fremtiden. Aktivitetsnivået og prisoppnåelse utvikler seg positivt, og sammenlignet med fjerde kvartal i fjor er inntjeningen økt i alle segment», sier konsernsjef Henning Beltestad.

Ledelsen og styret i Lerøy mener utviklingen i etterspørselen etter sjømat, også i andre halvår 2021, gir grunn til fortsatt optimisme med tanke på den fremtidige utviklingen i etterspørselen etter sjømat og derved for konsernets aktiviteter og verdiskaping, heter det i rapporten.

I rapporten skriver selskapet at styrets forventninger pr. i dag, er at inntjeningen i første kvartal 2022 blir vesentlig bedre enn i første kvartal 2021, og tilsvarende at inntjeningen for 2022 ventes å bli bedre enn i 2021.