Økte slaktevolumet med 13 prosent

Icelandic Salmon fikk et operasjonelt driftsresultat på 7,8 millioner euro for hele 2021, mot minus 4,7 millioner euro for hele 2020.

Omsetningen var 91 millioner euro, opp fra 62 millioner euro i 2020.

Selskapet hadde i fjerde kvartal et slaktevolum på 4.300 tonn, noe som er en oppgang på 13 prosent fra samme periode i fjor. Selskapet venter å slakte 16.000 tonn i 2022.

Videre skriver selskapet i rapporten at den planlagte ekspansjonen av det nåværende og det nye smoltanlegget går som planlagt, mens det ennå ikke foreligger noen endelig avgjørelse med hensyn til konsernets søknad om å øke totalt tillatt biomasse

(TDN Direkt)