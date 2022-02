Svakere enn ventet fra SalMar

Oppdrettsselskapet SalMar leverte et operasjonelt driftsresultat på 890 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 414 millioner kroner i samme periode foregående år, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

Selv om selskapet mer enn dobler driftsresultatet fra fjoråret, var det lavere enn hva analytikerne hadde sett for seg: På forhånd hadde analytikerne ventet et operasjonelt driftsresultat på 1.103 millioner kroner ifølge Infront-konsensus.

Omsetningen i kvartalet ble på 4.673 millioner kroner, mot 3.049 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Inntektene ble dermed også noe lavere enn analytikernes forventning om 4.581 millioner kroner.

SalMar fikk et resultat før skatt på 493 millioner kroner, mot 77 millioner i samme kvartal foregående år.

«Teamet vårt har levert imponerende resultater på mange viktige områder, dette har resultert i rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal og i året som helhet som følge av svært god utnyttelse av den økte produksjonskapasiteten.»

«Resultatene i fjerde kvartal er svekket av høyere kost knyttet til håndtering av biologiske utfordringer og svak prisoppnåelse. Dette viser at det fremdeles er rom for forbedringer langs hele verdikjeden», sier SalMars konsernsjef Gustav Witzøe i forbindelse med resultatfremleggelsen.

SalMar (Mill. kr.) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 4.673 3.049 Operasjonelt driftsresultat 890 414 Resultat før skatt 494 77



Skal fremsette bud

Mandag annonserte SalMar at de skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS. Tilbudet verdsetter NTS' egenkapital til om lag 15,1 milliarder kroner, tilsvarende 120 kroner pr. aksje.

Mer enn 50 prosent av aksjonærene i NTS har avgitt forhåndsaksepter til tilbudet. Vederlaget for tilbudet vil være en kombinasjon av kontantvederlag og aksjer, og SalMar vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for blant annet å vedta kapitalforhøyelsen knyttet til utstedelse av vederlagsaksjer for oppgjør av tilbudet.

I presentasjonsmaterialet opplyser SalMar at det er beredt til å enten være en majoritetseier i NTS, eller å helt integrere selskapet inn i egen selskapsstruktur.

Ser lavere slaktevolumer

I en oppdatering tidligere i januar opplyste selskapet at det slaktet 56.300 tonn laks i fjerde kvartal.

Ifølge SalMar ventes det noe lavere kostnadsnivå og slaktevolum i første kvartal, men at det for helåret ventes økte slaktevolumer i alle regioner.

Kontraktsandelen for første kvartal oppgis til 35 prosent, mens den for helåret ligger på 30 prosent.

Selskapet gjentar guidingen på 175.000 tonn for Norge, og 16.000 tonn på Island. Fra deres tilknyttede selskap i Skottland ventes det et slaktevolum på 46.000 tonn.

Styret i SalMar foreslår et utbytte på 20 kroner pr. aksje for 2021, mens analytikerne ventet i snitt et utbytte på 19,78 kroner pr. aksje.