Etter at Lerøy Seafood la frem et kvartalsresultat som viste at lakseoppdretteren doblet det operasjonelle driftsresultatet til 902 millioner kroner i fjerde kvartal, tar meglerhus grep.

Solid vekst i resultatet får to meglerhus til å gjøre justeringer for Lerøy-aksjen.

Pareto Securities nedgraderer Lerøy Seafood til hold fra tidligere kjøp, ettersom aksjekursen nesten har nådd meglerhusets kursmål, viser en melding fra TDN Direkt.

Meglerhuset opprettholder kursmålet på 80 kroner pr aksje, ifølge en oppdatering fra Pareto Securities torsdag kveld.

Fredag rundt klokken 10.00 handles Lerøy Seafood-aksjen for nærmere 80 kroner, ned 1,52 prosent, på Oslo Børs.

DNB Markets har imidlertid tro på at aksjen kan gå høyere, og oppjusterer sitt kursmål på Lerøy til 90 kroner, fra 85 kroner.

Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen og viser til «solid drift og attraktiv verdsettelse mot sammenlignbare selskaper».