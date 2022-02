Salmar vil børsnotere datterselskap

Salmar har tidligere kommunisert at det kan bli aktuelt med en børsnotering av Salmar Aker Ocean i 2022. Finansdirektør Trine Sæther Romuld i Salmar, som snart blir finansdirektør i Salmar Aker Ocean, sier fredag det er et spørsmål om hvor mye risiko man skal ta ut i prosjektene før man går videre med en børsnotering.

-Det må eierne ta stilling til, men fra mitt ståsted er det viktig å få tatt en investeringsbeslutning på en ny enhet i tillegg til at vi har fisk i OF1, som vi ikke har for øyeblikket, da vi jobber med å finne en enda bedre løsning for nota, sier hun under en telefonkonferanse fredag.

En investeringsbeslutning for OF2 ligger i planene for fjerde kvartal 2022, sier hun.

TDN Direkt