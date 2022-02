Vraker kjøpsanbefaling på SalMar

DNB Markets nedgraderer SalMar fra kjøp til hold etter fredagens kvartalstall, men gjentar kursmålet på 650 kroner, går det frem av mandagens aksjerapport.

«Operasjonelt driftsresultat for fjerde kvartal kom inn lavere enn ventet, og vi har også skjøvet noe av volumet for første kvartal ut i de påfølgende kvartalene. På vårt kursmål, og før vi har inkludert et eventuelt oppkjøp av NTS ASA, vil Salmar være verdsatt med en P/E på 21-22x basert på våre estimater for 2022-23», skriver meglerhuset.

På fredagens sluttkurs 662 kroner har aksjen steget rundt 10 prosent siden starten av februar, og meglerhuset mener oppsidepotensialet er begrenset etter den sterke kursutviklingen.