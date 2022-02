Pareto vraker kjøpsanbefalingen på Icelandic Salmon

Pareto Securities nedgraderer Icelandic Salmon-aksjen fra kjøp til hold samtidig som kursmålet på 170 kroner gjentas.

«Vi beholder vårt kursmål på 170 kroner pr. aksje, men på grunn av den sterke aksjekursutviklingen den siste tiden nedgraderer vi til hold fra kjøp», skriver analytikeren, ifølge TDN Direkt.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 160 kroner, uforandret fra fredagens sluttkurs. Det gir en avkastning på litt over åtte prosent hittil i år.

Fredag i forrige uke presenterte Icelandic Salmon sine kvartalstall. I 2021 fikk selskapet et operasjonelt driftsresultat på 7,8 millioner euro, mot et negativt resultat på 4,7 millioner euro for hele 2020. Omsetningen var på 91 millioner euro, opp fra 62 millioner euro i 2020.

I fjerde kvartal 2021 hadde Icelandic Salmon et slaktevolum på 4.300 tonn, noe som er en oppgang på 13 prosent fra samme periode året før.

SalMar er største eier i Icelandic Salmon med en eierandel på 51,02 prosent.

\