Langt svakere enn ventet fra Bakkafrost

Bakkafrost leverte et operasjonelt driftsresultat på 120 millioner danske kroner i fjerde kvartal, mot 89 millioner i samme periode foregående år, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Det var betydelig lavere enn analytikerkorpsets forventninger om et operasjonelt driftsresultat på 174 millioner danske kroner, ifølge Infront-konsensus.

Ser man på bunnlinjen gikk selskapet i underskudd med 3 millioner danske kroner, noe som er en forbedring fra 38 millioner i underskudd i samme periode foregående år.

«Resultatene i kvartalet har blitt negativt påvirket av en fortsettelse av de biologiske utfordringene vi rapporterte om i forrige kvartal, og som vi ga en oppdatering på gjennom resultatvarselet i desember. Vi er endelig tilfreds med at dødelighetsnivåene har normalisert seg», sier konsernsjef Regin Jacobsen i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Driftsinntektene i kvartalet ble på 1.488 millioner danske kroner, mot 1.139 millioner i samme periode i 2020, og analytikernes forventinger om 1.473 millioner danske kroner.

Betaler utbytte

Oppdrettsselskapet gjentar at det ser et slaktevolum på 103.000 tonn i 2022, fordelt på 68.000 tonn på Færøyene, og 35.000 tonn i Skottland. Kontraktsandelen er oppgitt til 32 prosent av ventede slaktevolumer i 2022.

Bakkafrost har tidligere opplyst at det slaktet 25.800 tonn i fjerde kvartal. Totalt slaktevolum for året ble på 97.900 tonn.

I tillegg opplyser styret at det foreslår et utbytte på 5,14 danske kroner pr. aksje for 2021.