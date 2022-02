Kjempekvartal for Salmones Camanchaca

Lakseoppdretter Salmones Camanchaca slaktet 16.844 tonn med fisk i løpet av fjerde kvartal, fremgår det av selskapets kvartalsrapport onsdag kveld.

Volumet var fordelt på 15.002 tonn atlantisk laks med en gjennomsnittsvekt på 4,5 kilo, og 1.842 tonn coho-laks med en gjennomsnittsvekt på 4,4 kilo. På årsbasis for 2021 ble det slaktet 45.095 tonn verdt av laks. Til tross for sterk innhenting i fjerde kvartal er dette en nedgang på 24,0 prosent fra årsvolumet i 2020.

Av de to var det salg av atlantisk laks som sto for majoriteten av inntjening, da prisene økte med 47,0 prosent på årsbasis - samt et betydelig høyere produksjonsvolum enn coho-laksen. Driftsresultat før av- og nedskrivninger endte på 17,6 millioner dollar, mot negative 8,8 millioner dollar i samme kvartal foregående år.

Salmones Camanchaca har også hentet inn 23 millioner dollar i frisk kapital - noe det mener stiller dem i en god posisjon ut året. Den økte egenkapitalen vil også fjerne deler av risikoen knyttet til kostnader og diverse operasjoner ved lakseoppdrett.

På driften presterte selskapet best med en 63,4 prosent høyere driftsinntekt enn tilsvarende kvartal i 2020. Opp fra 65,8 til 107,6 millioner dollar.

Videre ut 2022 veileder selskapet med et totalt slaktevolum mellom 51.000 og 55.000 tonn. Av disse forventes 88,0 prosent å være atlantisk laks.