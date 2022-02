Bakkafrost har slitt med biologiske utfordringer i sin skotske virksomhet, men da rapporten for fjerde kvartal ble lagt frem tirsdag kom det frem at selskapet hadde belastet regnskapet med 45 millioner danske kroner relatert til ekstraordinær dødelighet fra den færøyske virksomheten.

Forsinkede avlusningsbåter før vintersesongen ble oppgitt som årsak.

– Vi så ikke den komme, og det kunne godt vært kommunisert tydeligere, sa sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets til Finansavisen.

Kursskrell «en overreaksjon»

Bakkafrost ble straffet med et kursfall på over 9 prosent til 600 kroner på Oslo Børs tirsdag, noe Fearnley Securities synes var en overreaksjon.

Meglerhuset oppgraderer fra hold til kjøp og senker kursmålet fra 720 til 700 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering onsdag.

«Bakkafrost vil være bedre posisjonert fremover med ytterligere behandlingskapasitet, som vil gi betydelig lavere biologisk risiko i andre halvår 2022. Videre er etterspørselen svært god med rekordhøye laksepriser, og Bakkafrost er godt posisjonert for å fullt ut fange denne trenden», heter det.

– Markedet for pessimistisk

ABG Sundal Collier gjør som Fearnley, og oppgraderer også fra hold til kjøp, med et kursmål som går fra 674 til 670 kroner.

HØYNER TIL KJØP: Bakkafrost-analytiker Martin Kaland i ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

«Vi har vært bekymret for at markedet har diskontert et for optimistisk scenario for en turnaround i Skottland, men etter to påfølgende kvartaler med betydelig tilbakegang og bekymringer rundt markedstilgang i Russland, mener vi markedet nå er for pessimistisk, skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået i en oppdatering.

ABG mener Færøyene-virksomheten alene vil være støttende på dagens verdsettelse.

Bakkafrost korrigerer opp fra tirsdagens skrell, og står ved lunsjtider onsdag i 611 kroner. Det er opp 1,8 prosent så langt i dagens handel.

Fearnley Securities ser dermed 14-15 prosent oppside i aksjen, mens ABG Sundal Collier nøyer seg med 9-10 prosent.