Skyhøye laksepriser

Lav etterspørsel og høye priser preger laksemarkedet fredag, skriver Intrafish fredag. Kilder til bransjeavisen forteller om et svært stille marked fredag.

– Det tar også litt ekstra tid med tanke på det som skjer i Ukraina. Det er helt stille og jeg tror flere er avventende og usikre, sier eksportør.

Forrige uke kunne kilder til IntraFish fortelle at lakseprisene holdt seg høye. Den siste tiden er det meldt om laksepriser over hundre kroner for den største fisken. Én eksportør mente at situasjonen ikke var bærekraftig og at det trakk ut forrige uke.

En eksportør IntraFish har snakket med kan nesten ikke huske sist prisene var så høye og etterspørselen så lav.

– Alle kjøper mye mindre denne uka, og videreforedling kan man bare glemme. Det er ikke mulig å tjene penger på det. Prisen må ned, sier vedkommende.

En annen eksportør forteller at de hører svært lite.

– Vi har ikke solgt en eneste fiskepinne. Det famles litt etter pris, sier vedkommende.

Det er flere av eksportørene IntraFish har ringt til fredag som deler samme erfaring. Ingen av dem har priser å oppgi, men flere av dem tror prisen vil gå ned, det store spørsmålet er hvor mye.

– Vi står helt stille. Det er ikke vi som skal flytte markedet, sier den første eksportøren IntraFish snakket med.

TDN Direkt