Atlantic Sapphire slaktet om lag 300 tonn i februar, ifølge en oppdatering mandag.

Biomasseveksten var i samme periode 330 tonn, hvor hele veksten kom fra nye batcher. Det var ikke noe netto biomassevekst fra de initielle batchene som følge av blant annet høyere dødelighet.

Det planlegges et slaktevolum på rundt 1.000 tonn både i første kvartal og andre kvartal 2022, fastholder selskapet.

Prisen for Bluehouse-premium fisk var 12 dollar pr. kilo i februar, mot 11,6 dollar pr. kilo i januar.

Når det kommer til fase 2-utbyggingen er nå 159 millioner dollar, av behovet på 225 millioner dollar, forpliktet. Av dette er 42 millioner dollar investert, mens de resterende 117 millionene er anslått.

Fase 2 ventes nå å være klar for fisk tidlig i 2023. Til sammenligning opplyste selskapet i forrige oppdateringen at fase 2 ville være klar for fisk rundt utgangen av 2022.

Videre kunngjør Atlantic Sapphire at Jon-Birger Løvik er utnevnt til driftsdirektør.

TDN Direkt