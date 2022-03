Ifølge DNB Markets kan sjømatsektoren få fokus på Oslo Børs i dag, etter at meglerhuset har oppjustert sine prisforventninger for 2022 til 2024, på grunnlag av markedsbalansen og drevet av en solid etterspørselsutvikling.

For inneværende år er spotprisestimatet løftet fra 65 til 71 kroner pr. kg, ifølge TDN Direkt.

«Dette gir en økning i estimert EPS for 2022-2023 med 8-9 prosent og får dermed konsekvenser for anbefalingene», heter det fra analytikerne.

Favorittene

Meglerhusets foretrukne kjøpskandidater innen sektoren er ifølge nyehtsbyrået Lerøy Seafood, med et kursmål på 100 kroner pr. aksje, Austevoll Seafood, med et kursmål på 150 kroner pr aksje, og Grieg Seafood med et kursmål på 130 kroner pr. aksje.

Både Salmar og Mowi oppgraderes til kjøp fra hold. Mowi får et kursmål på 240 kroner, opp fra 235 kroner, mens kursmålet på Salmar heves til 725, fra 650 kroner.

Hittil i år har Mowi steget 3,9 prosent på Oslo Børs, mens Salmar er opp 2,8 prosent.

DNB Markets tar opp dekning på Salmones Camanchaca, med en kjøpsanbefaling og kursmål 58 kroner pr. aksje.

