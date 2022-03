Hardhendt teknologi dreper millioner av oppdrettsfisk

54 millioner fisk tilsvarer 15,5 prosent av all oppdrettsfisken, skriver Teknisk Ukeblad.

Tallene kommer fra Veterinærinstituttets årlige fiskehelserapport, som fastslår at situasjonen ikke er blitt bedre de siste årene. Ny teknologi er blitt utviklet for å spyle og varmtvannsbehandle luseinfisert fisk, men dokumentasjonen bak teknologien holder ikke god nok vitenskapelig kvalitet. Dermed er mekaniske skader regnet som det største helseproblemet for laksen.

– Fisk som kunne ha levd greit med smittesituasjonen – immunforsvaret kunne håndtert smitten – dør fordi belastningen av denne behandlingen blir for stor, sier fagansvarlig for fiskehelse Ingunn Sommerset ved Veterinærinstituttet.

(©NTB)