Lavere laksepriser

Prisene for laks med levering i neste uke er ned minst fem kroner kiloen fra nivået forrige fredag – men nivået er fortsatt høyt, melder IntraFish fredag.

En lakseoppdretter sier til IntraFish at han tror at prisene vil ende på mellom 75 og 80 kroner kiloen for de ulike vektklassene mellom 3 og 6 kilo, men sier i 13.30-tiden at lite foreløpig er gjort.

– For stor fisk som skal til Kina hører vi om priser på over 100 kroner kiloen, men det er litt spesielt marked, særlig etter at Kina innførte krav til posepakking fra 1. januar, noe ikke alle har mulighet til å levere, sier han.

Flere melder om at det har vært en vanskelig uke for eksportørene.

– De som handlet høyt på forrige fredag, har nok tapt penger. Prisene har seget ned gjennom hele denne uken, med 7–8 kroner eller noe slikt. Det har vært en del restefisk tilgjengelig i Oslo, melder en.

En annen aktør IntraFish har snakket med, sier at mer fisk nå går til det europeiske markedet, noe som kan bidra til å presse ned prisen.

– Laksen Færøyene tidligere solgte til Russland, må finne nye markeder. I tillegg er flyfrakt mindre tilgjengelig og langt dyrere nå, som følge av at Russland har stengt luftrommet sitt. Videre går det i praksis ikke fisk inn til Ukraina lenger. I sum kan det presse prisene noe, mener han.

Bransjeavisen noterer at et forhold som kan dra i retning av høyere priser, eller i alle fall et dempet prisfall, er at det sesongmessig kommer mindre fisk. Det gjenspeiles blant annet av at flere aktører i Nord-Norge slakter lite eller ingenting neste uke.

– Vi hører at flere tar pause i slaktingen, mener en eksportør.

Aktørene IntraFish har vært i kontakt med denne fredagen, venter at lakseprisen ender et sted mellom 75 og 80 kroner kiloen for fisk mellom 3 og 6 kilo, og noe høyere for den som er over 6 kilo.

IntraFish får opplyst følgende priser fredag:

3–4 kilo: 74 kroner pr. kilo

4–5 kilo: 75 kroner pr. kilo

5–6 kilo: 77 kroner pr. kilo

(TDN Direkt)