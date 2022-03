Norway Royal Salmon vil hente to milliarder

I løpet av de kommende ukene har NRS til hensikt å hente inntil 2.000 millioner kroner ved å tilby nyutstedte aksjer for å finansiere kontantvederlaget i selskapets kjøp av SalmoNor fra NTS. De uavhengige medlemmene i styret i NRS besluttet å gå videre med finansieringsprosessen, som er i samsvar med dets forpliktelser i henhold til aksjekjøpsavtalen, opplyses det i en melding.



De uavhengige medlemmene i styret i NRS mener transaksjonen vil skape betydelige aksjonærverdier i NRS og har mottatt støtte for finansieringsprosessen fra både eksisterende aksjonærer og fra potensielle nye investorer.



«Selv om styret registrerer at det har vært utvikling i eierskapssituasjonen i selskapets største aksjonær, NTS, er styret av det faste syn at det må overholde inngåtte avtaler og ivareta sin forpliktelse til å gjøre vurderinger og treffe beslutninger som er til beste for alle selskapets aksjonærer», heter det.



I henhold til aksjekjøpsavtalen har NTS forpliktet seg til å stemme for transaksjonen og til å tegne vederlagsaksjer for fire milliarder kroner for å fullføre transaksjonen. Aksjekjøpsavtalen verdsetter SalmoNor til en selskapsverdi på 8.297 millioner kroner. Egenkapitalverdien til SalmoNor er estimert til ca. 5.978 millioner kroner. Kjøpesummen er avtalt finansiert gjennom 68,14 prosent vederlagsaksjer i NRS og 31,86 prosent kontanter.



Det innkalles inn til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon torsdag 7. april 2022 klokken 09:00.

TDN Direkt