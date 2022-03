NTS-aksjonærene ville ikke vedta forslag i generalforsamling

Forslaget som ble fremsatt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i NTS fredag, valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, ble ikke vedtatt, opplyses det i en børsmelding.

Om lag 59,13 millioner aksjer stemte for, mens 65,27 millioner aksjer stemte mot forslaget fremmet av Amble Investment AS, Kavi AS, Vidar Øie Nilsen og Kari Øie Nilsen.

(TDN Direkt)