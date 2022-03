Nordic Aqua Partners har nådd første milepæl

Nordic Aqua Partners fikk et driftsresultat på minus 10,2 millioner danske kroner i andre halvår av 2021, mot minus 12,4 millioner i samme periode året før.

Selskapet hadde driftsinvesteringer i perioden på 94 millioner danske kroner. Ved utgangen av året hadde selskapet tilgjengelig likviditet på 499 millioner danske kroner.

Selskapet skriver at den første milepælen ble fullført i begynnelsen av mars 2022, der de første eggene ble satt. Produksjonssyklusen er estimert til to år, som betyr at selskapet er i rute for første slakting i første kvartal 2024.

Videre startet installasjon av Akva Groups RAS-teknologi i desember 2021 og utvikler seg som planlagt.

(TDN Direkt)