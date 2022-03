Andfjord Salmon i rute

Se webcast fra kvartalspresentasjonen

Andfjord Salmon er i rute for første utsett av smolt på Kvalnes i andre kvartal 2022, ifølge selskapets fjerdekvartalsrapport onsdag.

Smolten vokser godt i smoltanlegget, og det handler nå om å identifisere en ideell timing fra et biologisk perspektiv, kommenterer adm. direktør Martin Rasmussen.

For de neste fasene på Kvalnes har Andfjord Salmon fullført skraping av området. Fase en og to på Kvalnes representerer et samlet produksjonsvolum på cirka 12.600 tonn, mens fase tre vil ta produksjonsvolumene opp til 19.000 tonn.

Andfjord Salmon fikk et driftsresultat på minus 9,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot minus 7,1 millioner samme periode året før.

Resultat før skatt ble minus 10 millioner kroner i kvartalet, mot minus 6,9 millioner samme periode året før. Selskapet hadde ingen omsetning i kvartalet.

