I midten av februar ble det kjent at SalMar kastet seg inn i oppkjøpskampen om havbruksselskapet NTS, med et bud på 15,1 milliarder for selskapet, som tilsvarer 120 kroner pr. aksje.

Kort tid senere ble det også kjent at Gustav Witzøes SalMar hadde sikret seg ugjenkallelige forhåndsaksepter på over halvparten av aksjene i NTS, og dermed sikret seg vilkårene for budet og majoritetskontroll over selskapet.

Fredag meldte styret i NTS at det har gjennomgått tilbudsdokumentene, og vurdert det slik at budet er i tråd med den finansielle og strategiske verdien av NTS, og anbefaler dermed aksjonærene å akseptere budet.

Styret har i tillegg engasjert Pareto Securities for å gjøre en uavhengig vurdering, hvor meglerhuset har konkludert med at tilbudsprisen er rimelig.

Rørvik på vei ut

Som tidligere kjent er det en hovedvekt av aksjonærgrupperingen fra Rørvik, som har gitt aksepter for SalMars bud. Det var samme gruppering som la frem det første budet på NTS på 105 kroner pr. aksje.

Fredagens melding bekrefter at styreleder Nils Martin Williksen, og styremedlemmene Roald Dolmen, Solvår Hallesdatter Hardesty og Vibecke Bondø har gitt aksepter for alle sine aksjer i NTS.

Selv om det nå ser ut til at SalMar vil gå seirende ut, er imidlertid ikke dramaet over. Litt over en halvtime etter meldingen om styrets anbefaling av SalMar-budet, er det gitt ny innkalling til ekstraordinær generalforsamling, der valg av nytt styre er på agendaen.

Helge Gåsø er største enkelteier, med en eierandel på 37 prosent. Det er ennå ikke kjent hvordan han vil forholde seg til budet fra SalMar.