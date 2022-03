Krever valg av nytt styre i NRS

Norway Royal Salmon ASA og NRS Farming AS har ikke villet inngå avtale om denne fristutsettelsen, og NTS har derfor fremmet forslag om at styret instrueres om å inngå avtale om dette med NTS ASA og NRS Farming AS.

Krav

NTS har derfor krevet at generalforsamlingen i Norway Royal Salmon ASA stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at det på vegne av Norway Royal Salmon ASA og NRS Farming AS inngås en tilleggsavtale til avtalen med NTS ASA av 11. januar 2022 om kjøp av aksjene i Salmonor AS, der fristen for gjennomføring av transaksjonen settes til 15. desember 2022.»

NTS har foreslått at generalforsamlingen vedtar å instruere styret om på en forsvarlig måte å vurdere alternative strukturer for den emisjonen som skal finansiere kontantvederlaget i Salmonor-transaksjonen, og at denne ikke skal gjennomføres før SalMars tilbud om kjøp av aksjene i NTS er blitt gjennomført eller har bortfalt.

NTS har videre krevet at generalforsamlingen i Norway Royal Salmon stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at styret i NRS Farming AS har samme aksjonærvalgte styremedlemmer som styret i Norway Royal Salmon ASA i perioden til og med 15. desember 2022.»

Vedtak

Videre krever NTS at det stemmes over følgende forslag til vedtak:

NTS ASA har derfor krevet at generalforsamlingen stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at prosessen knyttet til den planlagte emisjonen i Norway Royal Salmon for å finansiere kontantvederlaget ved NRS Farming AS' kjøp av Salmonor AS blir gransket, med sikte på å klarlegge de faktiske forhold, eventuelle uregelmessigheter (rolleblandinger, utenforliggende hensyn, overholdelse av saksbehandlingsregler og informasjonsplikt etc) og forhold som for øvrig kan skade selskapet eller noen av aksjonærene, herunder avklare ansvarsforhold for medlemmer av selskapets ledelse og styre. Resultatet av granskningen skal fremlegges for generalforsamlingen på første generalforsamling som finner sted etter at granskingsarbeidet er avsluttet.»

(TDN Direkt)