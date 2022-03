Pelagia med oppkjøp

Pelagia AS har mandag signert en avtale med Arne Stang AS om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Norsk Fiskeindustri Invest AS (NFI), opplyses det i en melding.

NFI eier 51 prosent av Husøy Eiendom Karmøy AS og 51,05 prosent av aksjene i Karmsund Protein AS. Sistnevnte selskap er produsent av fiskemel og fiskeolje.

En gjennomføring av avtalen er avhengig av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

(TDN Direkt)