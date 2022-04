Mener Salmonor-oppkjøp er attraktivt

På denne bakgrunn fortsetter NRS forberedelsene til en emisjon som tidligere annonsert.

NRS har fra starten av prosessen for sammenslåingen mellom NRS og SalmoNor lagt til grunn at NTS' styrerepresentanter er inhabile. NTS er motpart i transaksjonen og NTS' representanter har følgelig en åpenbar særinteresse i saken. Det ville fremstått som svært uryddig om NTS' representanter skulle delta i styrebehandlingen i NRS og ha innsyn i NRS' interne saksdokumenter, skriver Norway Royal Salmon.

Habilitet

Det nye styret har grundig vurdert habiliteten til Roald Dolmen og Lillian Bondø, som begge representerer betydelige eierinteresser i NTS, og har konkludert med at både Dolmen og Bondø er inhabile i forhold til SalmoNor-prosessen, herunder den planlagte emisjonen.

I tillegg til at Dolmen og Bondø har en betydelig økonomisk interesse i NRS' motpart i transaksjonen, har de, som følge av betingelsene i Salmar-budet, et sterkt økonomisk incentiv til å stoppe emisjonen. I lys av dette er NRS overrasket over at NTS velger å argumentere for at Dolmen og Bondø ikke er inhabile.

Etter avtalen er NRS forpliktet til å gjøre sitt ytterste for å gjennomføre emisjonen. NTS har på sin side i aksjekjøpsavtalen fra 11. januar påtatt seg en ubetinget juridisk forpliktelse til å stemme for emisjonen på generalforsamling i NRS.

Dette er en forpliktelse NTS påtok seg før det ble fremsatt bud fra Salmar, og påvirkes derfor ikke av restriksjonene i verdipapirhandelloven § 6-17.

Budet fra Salmar er betinget av at Salmonor-transaksjonen ikke blir gjennomført. NRS er ikke blitt informert om bakgrunnen for denne betingelsen, men det er mulig at en av grunnene er å unngå en gjennomgående tilbudsplikt, som vil innebære at Salmar må fremsette bud på NRS på et prisnivå som reflekterer den implisitte prisingen i Salmars bud på NTS.

«Det er NRS' vurdering at budet fra Salmar reflekterer en vesentlige høyere prising av NRS enn det som er reflektert i børskursen i NRS i dag. Uavhengig av Salmars motivasjon setter dette vilkåret NRS, og ikke minst minoritetsaksjonærene i NRS, i en svært uheldig situasjon», heter det.

(TDN Direkt)