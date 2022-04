Salmar forlenger budakseptperioden til 29. April

Salmar forlenger akseptperioden i budet på NTS til 29. april klokken 16:30, ifølge en melding tirsdag.

Salmar har pr nå mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter og aksepter fra aksjonærer som eier til sammen 63.101.740 aksjer i NTS tilsvarende rundt 50,2 prosent av aksjene og stemmene i NTS.

Dette betyr at Salmar har mottatt forhåndsaksepter og aksepter for et antall aksjer som overstiger vilkåret om minste akseptgrad i oppkjøpstilbudet, fremgår det. Salmar eier ikke i dag aksjer i NTS.

TDN Direkt