Henter 1,9 milliarder

Norway Royal Salmon (NRS) kunngjør onsdag en planlagt rettet emisjon av nye aksjer i selskapet for å generere et bruttoproveny på rundt 1.900 millioner kroner, fremgår det av en melding onsdag.

Tegningskursen vil bli fastsatt av selskapets styre på grunnlag av en akselerert bookbuildingsprosess drevet av ABG Sundal Collier.

En milliardemisjon knyttet til SalmoNor-oppkjøpet ble varslet tidligere i mars.

Midler til oppkjøp

Selskapet har til intensjon å bruke provenyet fra emisjonen til å finansiere Kontantvederlaget i selskapets planlagte oppkjøp av SalmoNor fra NTS.

«Som opplyst i børsmelding datert 29. mars 2022 har selskapet opplevd omfattende interesse fra både eksisterende aksjonærer og nye høykvalitets institusjonelle investorer for å delta i den rettede emisjonen, og tilretteleggeren har mottatt indikasjoner av interesse for å tegne aksjer på et nivå som innebærer at den rettede emisjonen er dekket basert på indikert interesse ved starten av bookbuilding-perioden», skriver selskapet.

Reparasjonsemisjon

NRS vil kunngjøre resultatet av emisjonen gjennom en børsmelding som forventes offentliggjort senest først åpning av handel på Oslo Børs 31. mars 2022.

Selskapet vil, forutsatt gjennomføring av emisjonen, vurdere å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon av nye aksjer, legges det til.

(TDN Direkt)