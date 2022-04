Ingen tegn til at Atlantic Sapphire-brann var påsatt

Etterforskningen av brannen på Atlantic Sapphires anlegg i Danmark er avsluttet, fremgår det av en melding fra selskapet fredag.

Dansk politi opplyser at de ikke har klart å finne årsaken til brannen, men at ingenting tyder på at den var påsatt.

Etter at etterforskningen nå er avsluttet, vil Atlantic Sapphire fortsette å jobbe med sine fremtidige planer for Atlantic Sapphire Danmark, opplyses det.

(TDN Direkt)