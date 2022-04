Det ble også tidenes beste førstekvartal for sjømateksporten noensinne. I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, eller 6,2 milliarder, målt mot første kvartal i fjor, viser ferske tall fra Norges sjømatråd.

– En sterk global etterspørsel etter norsk sjømat ga en rekordhøy verdi i første kvartal. Det er likevel en krevende tid å drive global varehandel i. En måned med krig har gitt kompliserte varestrømmer og dyrere logistikk, sier Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd.

Høye priser ga rekord

I tillegg til den spente situasjonen i verden har dårlig vær, kvotereduksjon og lavere sjøtemperaturer bidratt til det laveste eksportvolumet i et første kvartal siden 2016.

– Verdirekorden er derfor drevet av en sterk prisvekst på mange arter. Lakseprisen har holdt seg på et høyt nivå, samtidig som vi har verdirekord på torsk og sei så langt i år, opplyser sjefen for Sjømatrådet.

GODE NYHETER IGJEN: Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd, serverer stadig gode nyheter. Foto: Eivind Yggeseth

Mens januar og februar var to gode måneder med høye priser for norsk sjømateksport, ble de likevel forbigått av mars måned. En oppdatering fra Fish Pool viser at lakseprisen lå rundt 85 kroner pr. kilo i siste halvdel av mars – noe som tilsvarer en oppgang i prisen på 33 prosent gjennom kvartalet.

Laksen er motoren i sjømateksporten, og hoppet i laksepriser bidro til ny rekord på 12,4 milliarder kroner for sjømateksporten i mars – noe som er tidenes sterkeste enkeltmåned noensinne.

Den forrige rekorden for en enkeltmåned var oktober i fjor, med 12,1 milliarder kroner.