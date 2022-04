Salmon Evolution vurderer emisjon på opp til 300 mill. kroner

(Saken er oppdatert klokken 19:30)

Salmon Evolution har engasjert ABG Sundal Collier ASA, DNB Markets, Nordea Bank, og Pareto Securities som tilretteleggere for å vurdere å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på omtrent 250-300 millioner kroner.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Kursen i emisjonen vil bli fastsatt av selskapets styre på grunnlag av en akselerert bokbyggingsprosess. Etter det Finansavisen erfarer ble kursen satt til 9 kroner, mens sluttkurs tirsdag var 9,80 kroner. Det tilsvarer en rabatt på 8 prosent.

Enkelte eksisterende aksjonærer, inkludert Ronja Capital II AS, Farvatn Private Equity AS, Rofisk AS, Stette Invest AS og Kjølås Stansekniver AS, har til sammen forhåndsforpliktet til å tegne seg for rundt 37 millioner kroner i emisjonen.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til (i) delvis finansiere andre fase av lakseoppdrettsanlegget på Indre Harøy, (ii) utvide kapasiteten ved smoltanlegget Kraft Laks AS, og (iii) generelt selskapsformål.

TDN Direkt