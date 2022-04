Atlantic Sapphire slaktet 850 tonn laks

Det var planlagt et slaktevolum på rundt 1.000 tonn både i første kvartal og andre kvartal 2022, ifølge forrige månedsoppdatering. Biomasseveksten var i mars 310 tonn, hvor hele veksten kom fra nye batcher.

Prisen for Bluehouse-premium fisk var 12,0 dollar pr kilo i mars, mot 12,0 dollar pr kilo i februar.

Når det kommer til fase 2-utbyggingen er nå 161 millioner dollar, av behovet på 225 millioner dollar, forpliktet. Samtidig legges det til at det er inflasjonspress på fase 2, og at «garantert maksimal pris» ventes i mai.

Atlantic Sapphire gjentar ikke i dagens oppdatering at fase 2 ventes å være klar for fisk tidlig i 2023, men selskapet skriver at capex og farten i fremdriften fortsatt er helt opp til selskapet.

TDN Direkt