Torsdag avholdte oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) en ekstraordinær generalforsamling for å stemme over om selskapet skal hente inn inntil 2,2 milliarder kroner i fersk kapital for å finansiere oppkjøpet av Salmonor fra NTS - som også er majoritetseier i NRS.

NTS eier 68 prosent av aksjene i NRS, og det er derfor helt og holdent opp til NTS om kapitalinnhentingen, og dermed et påfølgende Salmonor-kjøp, vil gå gjennom.

Torsdag formiddag melder imidlertid NTS at selskapet stemmer nei til forslaget.

Skylder på SalMar-bud

Finansavisen har tidligere skrevet om at SalMar, som har budt på aksjene i NTS, har krevet at NRS sitt kjøp av Salmonor skulle stanses, noe NRS har vært uenige i.

«Med bakgrunn i det frivillige tilbudet på alle aksjene i NTS som ble fremsatt av SalMar ASA 17. mars 2022, er handlefriheten til styret i NTS i henhold til verdipapirhandelloven § 6-17 begrenset», skriver NTS i en melding.

Selskapet skriver videre at styret i perioden fra annonseringen om SalMar-tilbudet og inntil resultatet av tilbudet er klart, ikke kan treffe vedtak om «utstedelse av aksjer eller andre finansielle instrumenter av selskapet eller av et datterselskap».

Nå vil NTS innkalle til en egen generalforsamling for å diskutere emisjonsforslaget.

«NTS vil innkalle til en slik generalforsamling og forelegge spørsmålet for sine aksjonærer. NTS stemmegivning på dagens generalforsamling i NRS betyr ikke at NTS ikke vil gjennomføre transaksjonen med NRS Farming om salg av aksjene i SalmoNor, men gjennomføringen vil bli utsatt til etter at generalforsamlingen i NTS har tatt stilling til om de eventuelt vil gi slikt samtykke,» skriver selskapet.

Uenighet om avstemming

Selskapene skal være uenige om at avstemmingen i det hele tatt skulle avholdes, der NTS mener NRS har ignorert forsøk på å finne andre løsninger.

Ifølge meldingen har selskapet forsøkt å få til andre løsninger enn at det skulle stemmes over en emisjon torsdag, «men styret og ledelsen i NRS har ikke vist vilje til å finne slike løsninger.»

«De har også valgt å se bort fra mekanismen i aksjekjøpsavtalen mellom NTS, NRS og NRS Farming ved å innkalle til generalforsamling før emisjonen ble plassert. Det følger uttrykkelig av avtalen at NRS skal innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å godkjenne emisjonen og utstedelsen av vederlagsaksjene etter at emisjonen er plassert.»