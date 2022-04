Styreverv for Peter Hermanrud

Generalforsamlingen i Proximar Seafood har valgt Viggo Halseth og Peter Hermanrud inn som nye styremedlemmer, går det frem av en børsmelding.

Proximar-styret som ledes av Katrine Trovik består for øvrig av Per Grieg og Fridtjof Falck.

– Våre to nye styremedlemmer har med seg omfattende erfaring fra akvakulturindustrien og kapitalmarkedene, to områder som blir viktig for selskapet i tiden som kommer, sier Proximar-sjef Joachim Nielsen i en kommentar.

Halseth har jobbet for den globale fôrleverandøren Skretting/Nutreco i 37 år, sist som direktør for innovasjon. Før det var han toppsjef for Skretting Norway, med erfaring fra investeringer i RAS-teknologi (resirkuleringsanlegg, red. anm.).

Hermanrud har vært sjefstrateg i meglerhus som First Securities, Swedbank og SpareBank 1 Markets, og jobber i dag som privat investor.